Ukraine : une adhésion express à l'UE est-elle possible ?

Dans le cas de l’Ukraine, c’est un peu plus compliqué même si le pays a déjà signé fin 2014 un accord d’association avec l’UE qui est en général considéré comme un premier pas vers une adhésion à l'Union européenne.

À l'époque d’ailleurs, Moscou avait fait pression sur l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch pour qu’il renonce à cet accord, une intervention du Kremlin qui avait provoqué une réaction pro-européenne forte dans la population ukrainienne, une mobilisation connue sous le nom de "révolution de Maïdan".

Bref l’Ukraine a déjà préparé le terrain de son adhésion et a déjà une bonne partie du droit européen. Même s’il reste un long chemin à parcourir notamment sur le plan économique et financier.

Une procédure classique d’adhésion prend 5 à 7 ans. Dans le cas de la Croatie par exemple cela a pris 10 ans entre le moment où l’UE a ouvert le processus d’adhésion et le moment où la Croatie a intégré l’Union européenne.

Mais, nous explique Vincent Couronne, on peut aussi envisager que le Conseil des ministres de l’union européenne modifie la procédure d’adhésion et supprime de nombreuses conditions prévues pour adhérer car la seule condition strictement "juridique" pour adhérer à laquelle on ne peut pas déroger c’est le respect des valeurs de l’UE prévue par l’art 2 sur le Traité sur l'Union européenne (TUE) : la démocratie, l’État de droit, la non-discrimination, la liberté le pluralisme de la presse.