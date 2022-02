Ukraine : Vladimir Poutine réaffirme à Emmanuel Macron ne pas avoir d'intention d'offensive

Durant l'entretien, Vladimir Poutine a aussi accepté de retourner à des négociations au format Normandie, réunissant en plus de la France et de la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine. D'après l'Élysée, le chef de l'État russe aurait également exprimé sa disponibilité à négocier avec l'OTAN.

Revenant sur la rencontre avec la France lundi, le dirigeant russe aurait par ailleurs redit sa satisfaction concernant cet entretien. À la suite de cette discussion de plus de cinq heures, l'Élysée avait assuré que la diplomatie française avait atteint ses objectifs. Les tensions ont cependant de nouveau escaladé en fin de semaine suite à l'alerte de la part des États-Unis d'une invasion russe imminente de l'Ukraine.