Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle à "briser" l'ennemi, face à la progression russe à l'Est

Affaiblie sur le front Est, où les troupes russes intensifient leurs assauts, l'Ukraine ne doit pas pour autant s'annoncer vaincue, a appelé lundi soir Volodymyr Zelensky. "Nous devons briser" l'ennemi, a lancé le dirigeant ukrainien dans son allocution quotidienne en vidéo. Un peu plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à ses forces de poursuivre leur offensive dans le Donbass, au lendemain de la prise de Lyssytchansk, actant la conquête de l'intégralité de la région de Lougansk.

"C'est une mission difficile, qui nécessite du temps et des efforts surhumains. Mais nous n'avons pas d'autre choix", a jugé Volodymyr Zelensky. Avant d'expliquer avoir besoin de ces "fonds colossaux" pour aider la population, reconstruire les villes et infrastructures détruites par la guerre, mais aussi "préparer les écoles et universités pour une nouvelle année scolaire" et "se préparer pour l’hiver".

C'est le même appel que le président ukrainien avait déjà lancé un peu plus tôt aux participants de la conférence internationale de Lugano, en Suisse, ouverte lundi pour deux jours et consacrée à la reconstruction du pays, bien que le conflit, qui a éclaté le 24 février dernier avec le début de l'invasion russe, ne soit pas encore achevé. Il s'y était exprimé par vidéoconférence, décrivant "la tâche commune de tout le monde démocratique". Son Premier ministre Denys Chmygal, qui avait pu faire le déplacement à Lugano, a exposé un plan "estimé à 750 milliards de dollars".