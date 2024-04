Ukraine : Zelensky jalouse la défense antiaérienne et le soutien dont a bénéficié d'Israël

Israël est parvenu à contrer l'attaque iranienne grâce à l'efficacité de son Dôme de fer et au soutien de ses alliés. Volodymyr Zelensky et son chef de la diplomatie regrettent que les Occidentaux ne réagissent pas de la même façon en Ukraine. Mais plusieurs raisons expliquent pourquoi ce n'est pas le cas.

La réponse occidentale lors de l'attaque iranienne interroge en Ukraine. Face à l'action inédite de l'Iran visant Israël, l'État hébreu a pu compter sur l'efficacité de son Dôme de fer, mais aussi sur l'aide de ses alliés. Un appui international réclamé de longue date par l'Ukraine, face à la Russie, et qui n'a pas manqué de faire réagir certains responsables ukrainiens, frustrés de leur côté par un manque de soutien occidental.

Des relations historiques

"En défendant Israël, le monde libre a démontré qu'une telle unité est non seulement possible, mais aussi efficace à 100%", a relevé le président Volodymyr Zelensky, lundi 15 avril dans la soirée. "La même chose est possible pour protéger l'Ukraine", a-t-il affirmé. Un appel répété par son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba. "Tout ce que nous demandons à nos partenaires, même si vous ne pouvez pas agir comme vous le faites en Israël, c'est de nous donner ce dont nous avons besoin, et nous ferons le reste du travail", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse.

Suite à l'attaque massive de l'Iran, Israël a effectivement remercié les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Jordanie de leur soutien dans l'interception des différents missiles et drones. Une aide étrangère néanmoins relativisée par le consultant militaire de TF1/LCI, Michel Goya. "Les alliés ont aidé à l'interception d'un certain nombre de projectiles qui allaient en direction d'Israël, mais le plus gros de la défense a été organisé par les Israéliens eux-mêmes", souligne-t-il auprès de TF1info.

"L'aide étrangère consistait surtout, dans le passé, à la livraison des systèmes Patriot, dans l'aide financière à la mise en place du système Iron Dome. Mais le système de défense antiaérien est déjà en place depuis très longtemps", met encore en avant l'expert militaire. Le soutien à Israël de la communauté internationale s'ancre ainsi dans un partenariat historique qui justifierait cette aide. Parallèlement, les relations historiques de l'Ukraine avec les pays occidentaux ont été plus distantes avant le début de l'invasion, notamment sous pression de la Russie. "L'Ukraine n'a pas l'importance que peut avoir Israël aux États-Unis", résume sur LCI Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS.

Pour protéger le territoire ukrainien, il faut beaucoup plus de moyens Michel Goya, expert militaire

La défense antiaérienne ukrainienne est d'autant plus compliquée que la superficie à protéger est bien plus vaste qu'en Israël. L'état hébreu couvre 22.000 km² alors même que l'Ukraine, pays le plus vaste d'Europe, s'étend sur 603.000 km². "Pour protéger le territoire ukrainien, il faut beaucoup plus de moyens", souligne Michel Goya.

Or, le manque de moyens semble bien être le principal frein à la mise en place d'un système de défense aérien performant en Ukraine, quotidiennement visée par des frappes russes, mais entièrement dépendante des livraisons occidentales, qui prennent du retard ces derniers mois. "Les Israéliens et les Occidentaux ont utilisé des avions de combat qui ont contribué à la défense du ciel contre les missiles balistiques et les drones. En Ukraine, il n'y a pas d'avions", rappelle ainsi l'expert militaire, alors même que Kiev attend la livraison d'avions de chasse F-16.

Toute assistance militaire et économique à l'Ukraine est notamment bloquée du côté des États-Unis. Ce lundi, la Chambre des représentants a annoncé qu'elle allait soumettre au vote un projet d'aide à Kiev, mais cette proposition de loi est loin d'être garantie, une partie du camp républicain étant opposé à toute aide au pays attaqué par la Russie. Alors même que les États-Unis affichent un soutien "inébranlable" à Israël, ces blocages ne peuvent que susciter une profonde amertume à Kiev.