Zaporijia : le dernier réacteur en activité de la centrale à l'arrêt

La présence des inspecteurs de l'AIEA ne permet pas de faire retomber les tensions du côté de la centrale nucléaire de Zaporijia. Toujours au cœur d'affrontements, le site est scruté avec la plus grande attention, face aux craintes d'accidents nucléaires. Dans ce contexte, l'Ukraine a indiqué ce dimanche que le sixième et dernier réacteur encore en fonctionnement avait été mis à l'arrêt. La plus grande d'Europe, occupée par les forces russes, ne produit plus la moindre énergie à l'heure qu'il est.

"Aujourd'hui, 11 septembre 2022, pendant la nuit à 03h41 (01h41 GMT) l'unité numéro 6 de la (centrale) a été déconnectée du réseau électrique", a-t-on appris par le biais d'un communiqué de l'opérateur ukrainien Energoatom. "Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement", peut-on également lire.