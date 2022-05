Ukraine : Zelensky accuse Macron de vouloir "faire des concessions diplomatiques", l'Élysée dément

Malgré l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est distingué par sa volonté de garder le dialogue ouvert avec la Russie, n'hésitant pas à passer de longues heures au téléphone avec son homologue russe. Lundi, lors d'une conférence de presse commune avec la Présidente de la Commission européenne et la Présidente du Parlement européenne, il avait surpris en affirmant que, pour mettre fin à la guerre menée en Ukraine par l'armée russe, la paix devrait se construire sans "humilier" la Russie.

Ces négociations ne semblent vraisemblablement pas convenir au président ukrainien. "Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie, et Macron le fait en vain", regrettait encore Volodymyr Zelensky auprès de RAI 1 jeudi soir. "Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'en pas a eu", a-t-il asséné, résumant la situation : "Jusqu'à ce que la Russie elle-même veuille et comprenne qu'elle a besoin (de la fin de la guerre, ndlr), elle ne cherchera aucune issue".