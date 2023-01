VIDÉO - Ce graphique prouve-t-il que les dirigeants ukrainiens se sont enrichis avec la guerre ?

Nous avons cherché à retrouver ce graphique pour en savoir plus, en commençant par effectuer une recherche d'image inversée. Que ce soit sur Google ou son équivalent russe Yandex, aucun des moteurs de recherche ne redirige vers un titre de presse. Et pour cause, la BBC affirme ne pas être à l'origine de cette infographique, décrite comme "fausse".

Cependant, une recherche par mots-clés en anglais nous a conduits jusqu'à un article de la radiotélévision britannique à propos des fortunes des "oligarques les plus célèbres d'Ukraine", qui ont "perdu des milliards de dollars de revenus." Article dans lequel on retrouve un graphique parfaitement similaire à celui diffusé sur les réseaux sociaux, comme le montre l'image ci-dessous. Sauf qu'il présente les cinq plus grandes fortunes du pays, et non les cinq personnalités politiques. Le graphique avait aussi été diffusé dès le 27 décembre sur Facebook.