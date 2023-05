Dhaulagiri : blessé, un alpiniste espagnol de 84 ans est privé de l'ascension d'un 13e sommet au Népal

Alors qu'il s'attaquait pour la 13e fois au Dhaulagiri, 6e plus haut sommet du monde culminant à 8.167 mètres d'altitude, un alpiniste espagnol de 84 ans a dû se résoudre à abandonner. Il s'est cassé la jambe dans l'Himalaya, ont rapporté les organisateurs de l'expédition népalaise à laquelle il prenait part. Carlos Soria Fontan, octogénaire passionné de montagne, avait pour projet de devenir l'alpiniste le plus âgé à gravir les 14 sommets les plus hauts du monde. Des cimes qui se trouvent toutes au-dessus de 8000 mètres. Il en a jusqu'à présent déjà conquis 12.