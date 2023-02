24 février 2022, la Russie attaque l’Ukraine : le récit heure par heure d'une journée historique

Minuit. La nuit du 24 février débute, en Ukraine, dans ce qui est souvent décrit comme une longue attente. Après plusieurs mois de montée de tensions face au déploiement de milliers de soldats russes à la frontière avec l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky annonce qu’une "grande guerre en Europe" pourrait débuter, dans une adresse à la Nation et au peuple russe. Parlant en russe et non en ukrainien comme il en a l'habitude, il appelle la société civile du grand pays voisin à empêcher la guerre préparée par le Kremlin.

3h. La réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU débute. Quelques minutes après son ouverture, peu avant 4h du matin, le président Vladimir Poutine prend la parole sur la télévision russe et lance une "opération militaire spéciale" pour "démilitariser" et "dénazifier" son voisin pro-occidental.

Peu après, des explosions sont signalées à Kiev, Kharkiv, Odessa et dans le Donbass, à Marioupol. Des forces terrestres russes font leur entrée depuis le nord, l’est et le sud du pays. Une vidéo capture notamment les images de véhicules militaires russes passer en Ukraine depuis la Crimée, déjà annexée par la Russie. Les attaques russes se concentrent sur les infrastructures militaires et les bases aériennes, afin d’établir une supériorité aérienne.