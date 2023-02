Guerre en Ukraine : les trolls, la deuxième armée du patron de Wagner

Mais qui dirige ces soldats de l'ombre ? Nul autre qu'Evgueni Prigojine. Les liens entre le chef de la milice Wagner et l'Internet Research Agency ne fait en effet plus aucun doute. Dès 2019, le FBI avait largement documenté le rôle du chef d'entreprise dans "la ferme à trolls" de Saint-Pétersbourg. Une responsabilité que le chef de Wagner a désormais reconnue. Le 14 février dernier, le fondateur du groupe paramilitaire russe a avoué avoir créé et financé cette officine de propagande sur Internet.

Quant à son implication dans le canal Cyber Front Z ? Le "cuisinier de Poutine" continue à la nier. Mais plusieurs éléments prouvent qu'il s'agit bien d'une émanation de la galaxie Prigojine. En mai, les autorités britanniques "soupçonnaient" l'homme d'affaires d'être lié à cette "usine à trolls qui utilise Telegram pour recruter et coordonner activement de nouveaux militants". Ensuite, lorsque le groupe Meta a annoncé en août avoir démantelé une tentative d'influence pro-russe sur ses réseaux sociaux, l'entreprise précisait que le réseau avait été créé conjointement par Cyber Front Z et "des personnes associées dans le passé à l'Internet Research Agency (IRA)". Enfin, toujours dans sa communication du 14 février, le patron de Wagner a reconnu que le siège social du groupe se trouvait dans ses bureaux à Saint-Pétersbourg, avant de préciser qu'il n'existerait pas d'autres financements. Toujours est-il que ce canal partage frénétiquement chaque communication du patron de Wagner. Et va même parfois plus loin. C'est par exemple ce groupe qu'Igor Yesiliev, l'avocat de l'entité, avait utilisé pour diffuser la mise en scène sordide dans laquelle il remettait une malle avec un marteau ensanglanté à destination du Parlement européen.