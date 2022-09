Un "avion-fantôme" survole la France avant de s'écraser

Ce qu'il s'est passé dimanche aurait pu être le synopsis d'un film catastrophe. Un avion privé autrichien avec quatre personnes à bord, parti d'Espagne pour rallier l'Allemagne, mais ne répondant plus aux contrôleurs aériens, s'est abîmé en mer au large de la Lettonie dimanche 4 septembre, ont annoncé les autorités de ce pays. Quelques instants plus tôt, des avions de chasse français, allemands, danois puis suédois avaient dû être dépêchés en urgence pour essayer d'engager une communication avec l'équipage. Sans succès, l'avion a ainsi traversé tout le territoire français, du pays basque au nord-est, sans jamais répondre.

"Selon le manifeste de vol, l'avion, un Cessna 551, transportait quatre passagers" et "effectuait un vol entre l'Espagne et Cologne (Allemagne) mais lorsqu'il a changé de cap en cours de vol, les régulateurs aériens n'ont plus pu le contacter", a déclaré l'agence. L'avion avait décollé de Jerez, dans le sud de l'Espagne. "Des équipes de sauvetage avec des bateaux et des hélicoptères de Lettonie, de Lituanie et de Suède travaillent sur les lieux de l'accident", a indiqué l'agence.

L'aéroport de Ventspils, le plus proche du lieu de l'accident, "n'a jamais eu d'information que le Cessna a tenté de rejoindre Ventspils", selon un employé de l'aéroport contacté par l'AFP, qui s'est prononcé sous couvert de l'anonymat. Une première alerte concernant l'avion avait été donnée par l'Espagne, qui a signalé "de probables difficultés de pressurisation de l'appareil" auprès de l'armée de l'air française, a expliqué cette dernière dans un communiqué. Elle précise également qu'un avion Rafale a décollé "sur alerte" depuis le "Centre national des opérations aériennes de Lyon Mont Verdun".