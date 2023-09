Un centre de minceur pour chats a-t-il vraiment ouvert ses portes au Canada ?

Car ces spas pour félins existent bel et bien en Amérique du Nord. Par exemple, le Spaw propose des cours de rééducation et de fitness pour animaux en Colombie-Britannique (Canada). Divers exercices y sont pratiqués pour les chiens comme pour les chats, et notamment l’hydrothérapie, le fait d’être en mouvement dans l’eau.

L’hydrothérapie est adaptée pour les animaux de compagnie ayant surtout besoin de rééducation mais peut aussi aider à perdre du poids, selon la Fondation américaine pour la santé animale. D’après l’institut, "l'animal entre et sort de la piscine en toute sécurité, tenu en laisse, grâce à notre tapis roulant sous-marin. Le tapis roulant se déplace jusqu'au même niveau que le sol et est descendu doucement et silencieusement dans l'eau". Sur Instagram, le Spaw n’hésite pas à publier de nombreux clichés de chiens et de chats tenus en laisse, qui s’ébrouent dans une piscine.