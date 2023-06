Un cidre frelaté tue plusieurs dizaines de personnes en Russie

Une cause de mortalité improbable au pays de la vodka. Plus d'une dizaine de personnes sont mortes après avoir bu du cidre frelaté, ont annoncé lundi les autorités russes. "Le nombre des victimes d'empoisonnement par de l'alcool dans la région d'Oulianovsk continue d'augmenter. Selon les dernières informations, 35 personnes ont été blessées (...) 16 personnes sont mortes", a indiqué Alexeï Rousskikh, le gouverneur de la région d'Oulianovsk, sur Telegram. Dix-neuf personnes ont été hospitalisées dans diverses cliniques et "les médecins se battent pour la vie de chacune d'entre elles", a-t-il précisé, dans des propos rapportés par l'AFP. Le bilan est ensuite passé à 29 morts, ont annoncé mardi les autorités russes.