Un ciel rouge sang au-dessus d'une ville chinoise ? Ce que l'on sait de ces images

Si le ciel s'est teinté de rouge d'une manière si franche, c'est "par l'action d'une réfraction et d'une réflexion de la source de lumière par les particules dans l'atmosphère", a glissé un représentant du bureau météorologique local. "La longueur d'onde de la lumière rouge est la plus longue de la lumière visible, et elle a un fort pouvoir de pénétration, de sorte que ce phénomène de lumière rouge remplit le ciel", ont précisé les médias chinois. Il s'agirait ici d'une illustration du phénomène de diffusion dit "de Rayleigh", le même que l'on peut observer lorsque le soleil se lève et se couche, teintant le ciel de couleurs chaudes.