Un détenu inculpé, soupçonné d'avoir poignardé 22 fois Derek Chauvin, l'ex-policier qui a tué George Floyd

Un détenu d'une prison fédérale en Arizona a été inculpé de tentative d'homicide. Il est soupçonné d'avoir poignardé Derek Chauvin à 22 reprises, le 24 novembre dernier. Le policier, responsable de la mort de George Floyd en 2020, est dans un état stable.

Un codétenu de Derek Chauvin a été inculpé de tentative d'homicide pour l'avoir poignardé 22 fois il y a une semaine, ont annoncé les procureurs fédéraux le 1ᵉʳ décembre. Le 24 novembre dernier, vers 12h30 heure locale, Derek Chauvin se trouvait à la bibliothèque de la prison fédérale de Tucson, en Arizona, lorsqu'il aurait été attaqué par John Turscak, 52 ans. Depuis, la victime se trouve dans un état stable. Selon des documents judiciaires consultés par CNN, cette attaque au couteau était préparée depuis un mois.

Le Black Friday comme un "symbole"

D'après la plainte fédérale, John Turscak a déclaré avoir poignardé Derek Chauvin le 24 novembre, jour du Black Friday aux États-Unis, comme un geste "symbolique du mouvement Black Lives Matter et du symbole de la 'Main noire' associé à l'organisation criminelle de la mafia mexicaine". Ce dernier a été inculpé de trois autres chefs d'accusation : d'agression avec intention de commettre un meurtre, d'agression avec une arme dangereuse et d'agression ayant entraîné des blessures corporelles graves.

Derek Chauvin, ce policier blanc qui a asphyxié George Floyd, un Afro-Américain, le 25 mai 2020 à Minneapolis, purge actuellement une peine de 22 ans et demi dans une prison fédérale de Tucson. Ce meurtre, filmé et devenu viral en ligne, a déclenché de nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà, sous le slogan "Black Lives Matter" ("La vie des Noirs compte").