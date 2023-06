La rumeur est née après le sommet "Future Combat Air and Space Capabilities". Et plus particulièrement suite aux propos tenus par le colonel Tucker Hamilton à propos des X-62A Vista, ces nouveaux drones autonomes réalisés à partir de vieux avions de chasse. Lors de ce sommet qui s'est tenu à Londres en mai dernier, celui qui est chargé des tests et des opérations d'intelligence artificielle (IA) au sein de l'armée de l'Air américaine a notamment alerté sur les limites de ces systèmes autonomes. En cause, la facilité avec laquelle l'intelligence artificielle peut être trompée. Mais aussi en raison du fait que cette technologie aurait développé des stratégies "très inattendues", pour atteindre son objectif.

Ainsi, le Colonel de l'US Air Force aurait cité l'exemple d'une simulation au cours de laquelle le drone en question avait pour mission d'éliminer certaines cibles. Une fois identifiées, il revenait cependant à l'opérateur humain de prendre la décision finale d'engager ou non l'attaque. Une validation qui aurait été considérée par l'IA comme une entrave au bon déroulé de sa tâche. Et l'aurait poussée à "éliminer" cet intermédiaire. "Le système a commencé à se rendre compte que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain lui disait de ne pas la tuer. Qu'a-t-il donc fait ? Il a tué l'opérateur. Il a tué l'opérateur parce que cette personne l'empêchait d'atteindre son objectif", aurait ainsi expliqué le colonel, selon le script disponible sur le site de la Royal Aeronautical Society, qui a organisé la conférence.