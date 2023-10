Un entrepôt humanitaire des Nations unies à Gaza a-t-il été détruit par des frappes israéliennes ?

Que ce soit sur son site ou ses réseaux sociaux, l'UNRWA n'a pour l'heure pas communiqué autour de bombardements qui auraient touché ses installations. Afin d'authentifier les informations circulant en ligne, Les Vérificateurs ont contacté une représentante de l'organisation. "L'UNRWA a reçu des informations selon lesquelles l'un de ses entrepôts aurait été attaqué", nous indique-t-elle. Néanmoins, "en raison de la situation sur le terrain", l'office "n'est pas en mesure de confirmer en détail" les éléments relatifs aux frappes. Cela signifie par exemple que la vidéo relayée sur X est considérée avec prudence. Aucune confirmation ne nous est ainsi fournie quant à la véracité des images mises en ligne ou à la concordance entre les édifices filmés dans cette séquence et ceux qui ont été décrits comme touchés par des frappes.

Les seuls éléments qu'il est possible de relayer avec assurance sont les suivants : le bâtiment de l'UNRWA qui a subi de "sérieux dommages" était un entrepôt situé dans la bande de Gaza, un lieu "où étaient stockées des ressources alimentaires" destinées aux populations civiles les plus démunies. Les frappes aériennes qui ont visé ces infrastructures sont condamnées par l'organisation. Elle rappelle ainsi à TF1info que "conformément au droit de la guerre, les installations des Nations Unies doivent être protégées à tout moment" et "ne pas être attaquées".