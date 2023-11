Un étudiant italien suspecté de féminicide arrêté en Allemagne, après une semaine de traque

Un Italien de 22 ans a été interpellé en Allemagne, soupçonné d’avoir tué son ancienne petite amie de plusieurs coups de couteau. Il était activement recherché par la police depuis une semaine. Une nouvelle affaire de féminicide qui suscite une vive émotion dans tout le pays.

Après une traque d'une semaine, un étudiant italien de 22 ans, soupçonné d'avoir kidnappé et tué son ex-petite amie, a été arrêté en Allemagne. Filippo Turetta, originaire de Padoue (nord de l'Italie), a été interpellé par la police samedi soir près de Leipzig. Le jeune homme stationnait tous feux éteints sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, à court de carburant. Le suspect "sera de retour en Italie dans les 48 heures pour répondre de ses actes", a déclaré Antonio Tajanile, chef de la diplomatie italienne. Cette possible affaire de féminicide fait la Une des médias italiens depuis une semaine.

Filippo Turetta et son ancienne petite amie et camarade de classe Giulia Cecchettin, également âgée de 22 ans, avaient disparu le week-end dernier. Samedi, le corps de Giulia Cecchettin a été retrouvé dans un ravin près du lac Barcis, à une centaine de kilomètres au nord de Venise, la tête et le cou lardés de coups de couteau. La victime devait recevoir son diplôme d'ingénieur biomédical de l'université de Padoue. La mort remonte vraisemblablement au dimanche 12 novembre. Des caméras de télésurveillance ont enregistré l'agression au couteau survenue sur le parking d'une zone industrielle de la région de Vénétie.

102 féminicides en Italie depuis le début de l'année

L'affaire a suscité une vive émotion dans la péninsule. Le président de la région, Luca Zaia, a déclaré qu'un jour de deuil serait fixé le jour des funérailles de Giulia Cecchettin. Il a aussi souhaité que le sujet soit évoqué dans les écoles. Depuis le début de l'année, 102 féminicides ont été recensés en Italie, dont 82 commis par un membre de la famille ou un partenaire. "Il faut vraiment commencer à apprendre à nos jeunes, dès la petite enfance, à respecter les femmes, leurs sœurs, mères, camarades d'école, c'est ainsi qu'on changera les choses", a souligné Antonio Tajani.