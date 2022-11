Un faux Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec le président polonais

Après quelques minutes, selon la présidence polonaise, Andrzej Duda finit par tiquer sur la façon dont la discussion est orientée, et raccroche. Deux humoristes russes ont depuis posté l'enregistrement de l'appel sur la plateforme vidéo Rutube, l'équivalent russe de YouTube. Vovan et Lexus ont pris l'habitude de tromper les politiciens et les pop stars lors de blagues

téléphoniques. Leurs précédentes victimes incluent le président turc, l'icône de la pop Elton John, le prince Harry. Le président Duda a également déjà été victime de leur tromperie en 2020, alors qu'il pensait discuter avec le chef de l'ONU,

Antonio Guterres.