Un Franco-marocain tué par des garde-côtes algériens lors d'une sortie en jet-ski : ce que l'on sait sur le drame

Aucune information officielle n'a été communiquée à Rabat ni Alger pour le moment. Interrogé jeudi par la presse locale, le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baïtas, n'a fait aucun commentaire, se bornant à répondre qu'il s'agit "d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire". Le parquet marocain a de son côté ouvert une enquête sur les "circonstances du décès" du Franco-Marocain Bilal Kissi "après la découverte de son cadavre sur la plage de Saïdia", a indiqué vendredi le site Al Omk.

Le ministère français des Affaires étrangères a évoqué quant à lui le décès d'un seul ressortissant, sans préciser son identité, et n'a pas rapporté les circonstances de sa mort. Il a aussi confirmé "l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants", sans davantage de détails. "Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens, à qui nous apportons tout notre soutien", a-t-il assuré dans un communiqué. "Nous sommes en contact avec les autorités marocaines et algériennes. Le parquet a été avisé", a également indiqué une porte-parole du ministère.

Le parquet de Paris a indiqué à l'AFP avoir été "avisé par le Quai d'Orsay du décès d'un ressortissant franco-marocain à proximité des côtes algériennes" au titre de sa compétence pour les faits commis à l'étranger par ou sur un ou des ressortissants français.