Un glacier s'effondre en Italie : au moins 5 morts et 8 blessés

L'effondrement a eu lieu le long de la voie d'ascension de la voie normale pour atteindre le sommet de celle qu'on surnomme "La Reine des Dolomites", ce qui explique le terrible bilan. "Nous avons entendu un grand bruit, typique d'un glissement de terrain, puis nous avons vu une sorte d'avalanche composée de neige et de glace descendre la vallée à grande vitesse et à partir de là, j'ai su que quelque chose de grave était arrivé", a raconté à la presse italienne un témoin, responsable dans un refuge de Castiglioni Marmolada. Pour lui, la glace a "presque entièrement disparu" de ce sommet, pour qui "la cause réelle et originelle" de cet incident "est le réchauffement climatique, qui fait fondre les glaciers". Sur ce sommet culminant à plus de 3342 mètres, un record de température avait été atteint pas plus tard qu'hier, avec environ 10 °C au sommet.