Un homme accusé de blasphème lynché à mort au Pakistan

En décembre 2021, un directeur d'usine sri-lankais travaillant au Pakistan avait été battu à mort et brûlé par une foule en colère à la suite d'accusations de blasphème. En 2017, un étudiant, Mashal Khan, avait été lynché à la suite de rumeurs l'accusant d'avoir posté des commentaires blasphématoires en ligne. Un couple de chrétiens avait été lynché dans le Pendjab en 2014 et leurs restes avaient été retrouvés brûlés dans un four après de fausses accusations de profanation du Coran.