États-Unis : un homme armé tue deux personnes dans un lycée du Missouri avant d'être abattu

Une nouvelle fusillade dans un lycée aux États-Unis. Ce lundi, un homme armé a tué deux personnes dans un lycée du Missouri, État dans le centre du pays, avant d'être abattu par la police, ont annoncé les autorités. Une femme adulte et une jeune fille sont mortes et plusieurs autres personnes ont été blessées, a indiqué le chef de la police de Saint-Louis, Mike Sack. Venus sur place après un appel d'urgence, les agents ont échangé des tirs avec l'assaillant, qui a été atteint et a succombé à ses blessures, selon la même source.