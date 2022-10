Un homosexuel palestinien retrouvé décapité en Cisjordanie

Une découverte sinistre. Al-Bait al-Mokhtalef, une organisation israélienne de défense des droits LGBT+, a signalé vendredi la décapitation d'un jeune Palestinien. La police locale a confirmé que la victime de 25 ans avait été retrouvée décapitée mercredi à Hébron, une ville du sud de la Cisjordanie dont il était originaire. Aucun motif n'a été avancé par les autorités. Dans un communiqué, les proches du jeune homme ont indiqué qu'il avait été tué "alors qu'il rendait visite à sa famille à Hébron". Toutefois, eux non plus n'ont pas donné plus de précisions sur les circonstances de son décès.