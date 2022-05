"Il faut se souvenir de son courage" : le témoignage de notre reporter sur la mort du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine

Florian Litzler est également intervenu ce mardi dans la matinale de LCI. "On a beaucoup d’émotion ici parce qu’évidemment, on connaît tous ce risque. Il existe le risque d’y rester, le risque de ne pas revenir, dit-il dans la vidéo ci-dessus. C’est nous qui choisissons, en connaissance de cause, de raconter des histoires, d’aller voir ce que vit la population, ce que vivent les soldats, peu importe le camp, d’ailleurs, pour transmettre ce qui se passe ici dans cette guerre. Vous savez ? Beaucoup d’habitants à qui on parle, quand on les interroge, alors qu’ils sont dans leur jardin, chez eux, dans des villages bombardés quotidiennement, on leur demande ‘mais pourquoi vous ne partez pas ? C’est vraiment dangereux’. Ils nous répondent souvent ‘je crois au destin, je crois en ma bonne étoile, je crois que ça ira, je tente ma chance’. Et ça nous surprend. Sauf que paradoxalement, on fait la même chose. ( ) On croit aussi en notre bonne étoile, on croit que ça va aller, on prend toutes les précautions possibles, mais il y a toujours une part de risque qu’on ne peut jamais enlever. Hier, cette petite part de risque a pris la forme d’un seul obus, d’un seul éclat, qui a traversé le pare-brise. Ça doit aussi être un rappel que dans cette guerre, journalistes, civils, militaires évidemment, personne n’est à l’abri et que les drames comme ça, il y en a quotidiennement depuis plus de trois mois pour tous les Ukrainiens".