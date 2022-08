Un ministre brésilien compare les incendies de l'Amazonie à celui de Notre-Dame

Dans son discours de mardi, Paulo Guedes a critiqué le fait que le président français, Emmanuel Macron, soit opposé à la ratification de l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur (qui réunit Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), doutant de l'engagement du Brésil à défendre l'environnement, face à l'avancée de la déforestation et des incendies en Amazonie. "Ou la France nous ouvre son marché, à nous et au Mercosur, ou elle deviendra insignifiante pour nous et on ira voir ailleurs", a-t-il insisté.