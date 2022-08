Un mystérieux gouffre apparaît dans une zone minière du Chili

Le Service national de la géologie et des mines (Sernageomin) a été informé de la présence de la doline samedi et a envoyé du personnel spécialisé dans la région, a déclaré le directeur de l'agence, David Montenegro, dans un communiqué. L’entreprise canadienne a quant à elle déclaré que le gouffre n'avait affecté aucun travailleur ou habitant de la zone. "La maison la plus proche se trouve à plus de 600 mètres, tandis que toute zone habitée ou service public se trouve à près d'un kilomètre de la zone touchée", indique le communiqué.