Un oligarque russe affirme avoir dû vendre les actions de sa société après avoir dénoncé la guerre en Ukraine

Oleg Tinkov n'a pas attendu longtemps avant de subir le courroux russe. Le fondateur de l'une des plus grandes banques russes était pourtant reconnu comme l'un des rares magnats autodidactes de son pays grâce à sa société, Tinkoff Bank, la troisième banque du pays. Mais voilà, le 19 avril, le milliardaire de 54 ans a vivement critiqué l'offensive menée en Ukraine sur ses réseaux sociaux. Et sa prise de position n'a pas du tout plu au pouvoir russe qui l'a poussé vers la sortie, rapporte le New York Times.