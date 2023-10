Un oligarque russe placé en garde à vue en France pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale

Un proche du pouvoir russe dans les filets de la justice française. L'oligarque Alexeï Kouzmitchev, qui entretient des liens étroits avec Vladimir Poutine, a été interpellé lundi 30 octobre en France. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête, notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales, ont indiqué à l'AFP des sources judiciaire et proche du dossier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le milliardaire faisait l'objet de sanctions. "Des perquisitions ont été réalisées ce jour en plusieurs lieux, notamment dans le Var et au domicile parisien de Monsieur Kouzmitchev", a indiqué une source judiciaire, confirmant une information du Monde, qui cite quant à lui des déclarations du Parquet national financier (PNF).

L'oligarque russe a été interpellé à Saint-Tropez (Var), a précisé la source à l'AFP. D'après Le Monde, la villa qu'il possède dans la commune a été perquisitionnée, et des liasses d'argent liquide y ont été retrouvées. Son hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement de Paris, situé entre l’Assemblée nationale et le musée d’Orsay, a aussi été perquisitionné. Quant au milliardaire, il a été placé en garde à vue dans une enquête préliminaire confiée à l'Office anticorruption (Oclciff) ouverte pour blanchiment de fraude fiscale et violation de sanctions internationales.