Un policier britannique "incroyablement manipulateur" reconnaît 24 viols

"C'est l'une des affaires les plus choquantes que le parquet ait eu à traiter, impliquant un officier de police en service", a déclaré Jaswant Narwal, la responsable du parquet. "Carrick était persuasif, mais aussi incroyablement manipulateur. Lors de la première rencontre avec ses victimes, il les charmait en leur disant qu'il allait essayer de les contrôler. Et il utilisait souvent sa position d'officier de police pour les empêcher de partir ou de le dénoncer, suggérant que ce serait leur parole contre la sienne et qu'elles ne seraient pas crues", a expliqué Jaswant Narwal.

"Au nom de la Metropolitan Police", la commissaire adjointe Barbara Gray a dit être "sincèrement désolée". "Nous avons manqué des occasions, au fil du temps, d'identifier son comportement abusif. (...) Nous sommes vraiment désolés du fait qu'il ait continué à être un officier de police. Il a abusé du pouvoir qu'il avait en tant qu'officier de police", a-t-elle insisté.