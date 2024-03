Un "pont aérien" pour apporter de l'aide humanitaire à Haïti bientôt ouvert par l'ONU

L'ONU a promis de mettre en place un "pont aérien" pour fluidifier l'aide humanitaire vers Haïti. Ce dispositif sera mis en place depuis la République dominicaine voisine. Les gangs qui contrôlent la majeure partie de la capitale Port-au-Prince ont lancé une campagne armée afin de renverser le Premier ministre Ariel Henry, plongeant le pays dans le chaos.

Une première étape pour apporter un soutien à Haïti. La mission de l'ONU dans le pays caribéen a promis de mettre en place un "pont aérien" pour fluidifier l'aide humanitaire apportée sur place. Alors que l'aéroport international du pays reste fermé, elle a indiqué mercredi soir mettre en place un "pont aérien" entre la République dominicaine et Haïti pour améliorer la fluidité de l'aide et les mouvements de son personnel.

Ce dispositif devrait être utile à la population haïtienne, plongée dans une crise économique, sécuritaire et humanitaire d'ampleur. Dans le pays, les gangs contrôlent de larges régions et sèment la peur en commettant meurtres, viols et enlèvements. Dans le même temps, le Premier ministre, Ariel Henry, a annoncé sa démission il y a quelques jours. Jimmy Chérizier, dit "Barbecue", est le chef sanguinaire d'une coalition de plusieurs de ces groupes armés. Depuis, il a déclaré que la démission du chef du gouvernement, qu'il appelait pourtant de ses vœux, lui "import(ait) peu".

Lundi, une réunion d'urgence s'est tenue en Jamaïque avec la participation de représentants haïtiens, de la Communauté des Caraïbes (Caricom), de l'ONU et de plusieurs pays comme les États-Unis et la France. Elle a débouché sur la volonté de créer un plan de transition permettant aux Haïtiens de former un Conseil présidentiel et visant à rétablir un semblant de stabilité dans le pays. Une option qui semble déjà menacée, les gangs ayant exprimé leur souhait de "continuer la lutte pour la libération d'Haïti".