Un poste d'ambassadeur pour l'Arctique bientôt créé par les États-Unis

"Une région arctique qui est à la fois pacifique, stable, prospère et qui coopère est d'une importance stratégique pour les États-Unis" notamment pour "combattre le changement climatique", assure le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel. L’Arctique devient au fil des années une région très convoitée par les grandes puissances mondiales. Les États-Unis ont donc annoncé ce vendredi la création d'un poste d'ambassadeur chargé de l'Arctique, signe de l’enjeu géostratégique du pôle Nord. Il devra "s'engager avec ses homologues des pays arctiques et non arctiques ainsi qu'avec les groupes autochtones. Travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes nationales, y compris les gouvernements étatiques, locaux et tribaux, les entreprises, les établissements universitaires, les organisations à but non lucratif, d'autres agences du gouvernement fédéral et du Congrès."

Le Sénat doit encore approuver cette décision.