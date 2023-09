Un proche de Bachar al-Assad en visite à Paris pour préparer les JO 2024 ?

Sa balade sur le Champs-de-Mars et son cliché au pied de la tour Eiffel ont provoqué la stupéfaction. La venue d’un certain Omar Al-Aroub en France a été dénoncée très vite par des médias indépendants et par l’opposition syrienne. "Omar Aroub est un des dirigeants des milices Kataeb el Baath d'Assad accusées de crimes de guerre, et il se balade à Paris dans le cadre de la préparation des JO 2024", a ainsi alerté Firas Kontar, activiste franco-syrien des droits de l'homme, le 5 septembre. Avant de s’interroger : "Comment est-ce possible et comment a-t-il obtenu son visa ?" Pour agrémenter son tweet, deux clichés de l’homme, dont l’un le montre justement devant le monument le plus célèbre de Paris.