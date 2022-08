Un sanglier a-t-il été retrouvé endormi sur un matelas à Aubervilliers ?

Une recherche d'image inversée sur Google nous permet en fait de rapidement mettre la main sur le cliché. On la retrouve en effet dans un article du Times of Israël, publié le 14 mars 2021. Titré "La photo d'un sanglier endormi à Haïfa fait le tour de la Toile", il raconte comment la présence de plus en plus importante de ces animaux dans la ville côtière israélienne suscite "un vif débat entre les défenseurs des droits des animaux et ceux qui demandent à ce qu'ils soient chassés ou tués". Dans cette ville, proche de la chaîne forestière du Carmel, l'abattage de ce mammifère est interdit depuis 2019.