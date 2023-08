Un soldat des forces spéciales françaises tué dans une opération antiterroriste en Irak

Un nouveau décès d'un soldat français en Irak. L'Élysée annonce ce mardi la mort en Irak du sergent Nicolas Mazier du commando parachutiste de l’air n°10. Il a perdu la vie lundi "alors que son unité appuyait une unité irakienne en opération antiterroriste". D'autres soldats ont été blessés dans cette opération.

"Le chef de l’État adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances et les assure de la solidarité de la Nation dans ces douloureuses circonstances. Il exprime également son soutien aux hommes et aux femmes de son unité et en particulier aux camarades du sergent Mazier blessés à ses côtés", peut-on lire dans le communiqué transmis à la presse.