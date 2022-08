"Un sommet d'absurdité" : la Corée du Nord rejette l'offre d'aide de Séoul contre une dénucléarisation

Cette offre est un "sommet d'absurdité", a réagi vendredi Kim Yo Jong, la sœur de Kim Jong Un, estimant qu'elle était aussi réaliste que de planter "des champs de mûriers dans l'océan bleu foncé". "Quand on pense que le plan pour troquer une 'coopération économique' contre notre honneur, (nos) armes nucléaires, est le grand rêve, l'espoir et le plan de Yoon, on se rend compte qu'il est vraiment simple et encore puéril", a-t-elle dit, citée par l'agence officielle KCNA. "Il est clair que nous n'allons pas nous asseoir face à face avec lui", a-t-elle ajouté, avant d'accuser le Sud de recycler des propositions déjà rejetées par le Nord. "Nul ne troque son destin contre des galettes de maïs", a-t-elle averti.