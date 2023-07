Un touriste vandalise le Colisée en y gravant son nom, ses excuses consternent l'Italie

"Conscient de la gravité de l'acte commis, je voudrais par ces lignes adresser mes excuses les plus sincères aux Italiens et au monde entier pour les dommages causés à une propriété qui est, en fait, le patrimoine de toute l'humanité", peut-on lire dans cette missive, relayée par le quotidien romain Il Messaggero. Au conseil municipal de la ville, il partage ses regrets et salue la manière dont les autorités préservent "la valeur historique et artistique inestimable du Colisée" avec "dévouement, soin et sacrifice".

Un passage de la lettre fait beaucoup réagir en Italie : le touriste tente en effet d'expliquer son geste de manière pour le moins maladroite. "J'avoue avec le plus profond embarras que ce n'est qu'après ce qui s'est malheureusement passé que j'ai appris l'ancienneté du monument", glisse-t-il. De quoi faire bondir de l'autre côté des Alpes, où l'on juge "absurde" une telle justification. "Peut-il exister au monde quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est le Colisée ?", s'interroge un commentateur d'Il Messaggero, visiblement atterré.