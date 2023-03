Qui veut acheter un T-rex ? Une vente aux enchères inédite en Europe

Seulement 32 squelettes de T-rex adultes - parmi les plus grands prédateurs ayant vécu sur Terre - ont été retrouvés à ce jour dans le monde, selon une étude publiée en 2021 par la revue scientifique Nature. Les ventes de squelettes de dinosaures animent régulièrement les soirées d'enchères, quitte à frustrer les paléontologues, qui y voient une chance de moins de les exposer dans les musées. Un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d'années, a été vendu en juillet aux enchères par Sotheby's à New York pour 5,72 millions d'euros.

En mai, également à New York mais chez Christie's, un squelette de Deinonychus antirrhopus, qui avait inspiré le Vélociraptor du film "Jurassic Park" de Steven Spielberg (1993), avait été adjugé pour 12,4 millions de dollars, frais inclus, à un client asiatique. Ce prix, plus du double de son estimation, en faisait la deuxième vente aux enchères la plus chère pour un squelette de dinosaure, loin cependant de la grande star, un tyrannosaure rex parti en 2020 pour la somme record de 31,8 millions de dollars.