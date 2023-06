"Un vide immense" : vive émotion à San Salvador après la noyade d’un père et sa fille à la frontière mexicaine

Alors que les cadavres du père et de sa fille qui tentaient de traverser le Rio Grande sont immortalisés à jamais, la vie doit continuer pour les proches. Et tout particulièrement pour Tania Vanessa Avalos. A 21 ans, la jeune femme est désormais veuve. C’est elle qui a prévenu les autorités mexicaines quand, dimanche, son mari et de sa fille ont été emportés par le courant. Ce n’est pourtant que le lendemain qu’elle réalise le drame qui s'est déroulé sous ses yeux. Vers 10h du matin, les corps flottants de ses proches, sur le ventre, enlacés dans un tee-shirt noir et bras dessus bras-dessous dans une dernière étreinte protectrice, sont alors retrouvés par les secouristes, qui les emmènent vers la morgue sur une civière drapée de blanc. Une vision d’horreur pour Tania, qui, selon les reporters sur place, lâche un hurlement de désespoir. Et crie : "Où est mon mari ?"

Quelques heures plus tard, elle apparaît face aux objectifs des caméras devant la morgue de Matamoros, au nord du Mexique, près de la frontière. Habillée de bleu, cheveux tressés, elle baisse les yeux et évite la presse. C’est dans cette bâtisse blanche qu’elle doit dire adieu à son conjoint et à sa fille. Une douleur insupportable à 21 ans, comme le relève l’agent d’immigration de Tamaulipas, Enrique Maciel, auprès de l’AFP. "Elle est très jeune pour endurer autant de souffrances." Auprès de différentes agences, ce responsable mexicain décrit une jeune femme "en état de choc total", précisant qu’"affligée", elle ne parlerait pas aux journalistes. "C’est un rêve qu’ils devaient réaliser ensemble, tous les trois. Sauf qu’elle rentre endeuillée, seule avec le corps des membres de sa famille."