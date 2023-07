"Voyage vers l'enfer" : polémique en Grèce, où des avions ont atterri sur l'île de Rhodes malgré les incendies

Ils ont décollé avec la promesse de collines verdoyantes et de plages au sable doré. Pour atterrir dans un enfer de flammes et de paysages en cendres. Des centaines de touristes ont débarqué sur l'île de Rhodes ce samedi 22 juillet, alors même que l'incendie ravageait l'île grecque depuis cinq jours. Pris au piège, ils ont multiplié les témoignages et les appels à l'aide sur les réseaux sociaux.