Russie : une ado de 13 ans séparée de son père à cause d'un dessin anti-guerre à l'école ?

En Russie, s'opposer au pouvoir est aujourd'hui risqué. Les médias qui évoquent de manière critique la situation de Masha Moskaleva sont généralement des organes de presse interdits par les autorités, dont les sites Internet sont bloqués à travers le pays et seulement accessibles à l'étranger ou via l'usage de logiciels spécialisés. Selon l'association OVD-Info, contactée par France 24, plus de 400 personnes ont été condamnées ou inculpées pour des faits d'activisme anti-guerre. Une porte-parole confie que cette affaire "s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large et terrifiante. Le gouvernement russe sait que les mineurs sont généralement ceux qui s'opposent le plus à la guerre. Ils ont davantage accès à Internet, ils regardent moins la télévision russe et, dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus progressistes." Leur pouvoir de subversion est ainsi particulièrement redouté.