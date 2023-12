Une adolescente découvre une caméra dans les toilettes d'un avion, ses parents poursuivent American Airlines

Les parents d'une jeune fille de 14 ans poursuivent American Airlines en justice. Ils accusent un membre de l'équipage d'avoir caché un téléphone portable dans les toilettes pour filmer secrètement leur fille. Les faits se sont déroulés lors d'un vol entre Charlotte et Boston au mois de septembre dernier.

Une famille américaine poursuit en justice la compagnie aérienne American Airlines. En cause ? Un membre de l'équipage aurait caché son téléphone portable pour filmer discrètement leur fille de 14 ans dans les toilettes lors d'un vol entre Charlotte et Boston.

Les avocats de la famille affirment qu'American Airlines "savait ou aurait dû savoir que l'agent de bord représentait un danger".

Les faits se sont déroulés en septembre dernier alors que l'adolescente et sa famille étaient en vol en direction de Boston. La jeune fille attendait pour utiliser les toilettes en classe économique lorsqu'un membre de l'équipage lui a suggéré d'utiliser les toilettes qui se trouvaient en première classe, indique la plainte rapportée par le Washington Post.

L'homme est alors entré dans les toilettes en prétextant devoir se laver les mains avant de ressortir une minute plus tard pour signaler à l'adolescente que le siège était cassé. "Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons le réparer à notre retour à Charlotte", a-t-il déclaré.

Mais après avoir utilisé les toilettes, au moment de tirer la chasse d'eau, la jeune fille a remarqué un téléphone caché, avec le flash de l'appareil photo activé, sous un ruban rouge de la compagnie aérienne sur lequel était écrit "siège cassé".

"Choquée et effrayée"

"Choquée et effrayée", la plaignante "a tout de suite pensé que quelqu'un avait posé le téléphone là pour la filmer en train d'aller aux toilettes", détaille la plainte. Avec son téléphone, elle prend alors en photo le dispositif caché.

Après avoir informé ses parents de la situation, le père de la jeune fille a demandé des explications au membre de l'équipage en insistant pour voir le contenu de son téléphone. Mais la famille affirme que l'homme a eu le temps de supprimer les photos et vidéos de son téléphone avant de lui remettre.

Selon les déclarations de la famille, l'homme n'a pas été arrêté, aucune image incriminante n'ayant été trouvée sur son téléphone.

Dans un communiqué, American Airlines a affirmé "prendre cette affaire au sérieux" et avoir "pleinement coopéré avec les forces de l'ordre dans leur enquête, car la sûreté et la sécurité sont nos plus hautes priorités". La compagnie aérienne assure que le membre de l'équipage n'a pas travaillé depuis que l'incident a été signalé.

"Nerveuse et craintive", l'adolescente suit, depuis, une thérapie pour traumatisme.