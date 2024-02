Une arme antisatellite en Russie ? La Maison-Blanche prend la menace "très au sérieux"

Le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche a confirmé ce jeudi que Moscou développe une arme antisatellite. Devant les journalistes, John Kirby a décrit cette information comme "inquiétante", mais ne représentant pas "une menace immédiate". Il a toutefois refusé de préciser si elle avait une dimension nucléaire ou non.

Près de 24 heures après la publication d'un communiqué hautement alarmant, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche a pris la parole ce jeudi 15 février. Tandis que de hauts responsables américains affirmaient mercredi que les États-Unis étaient confrontés à une nouvelle et "grave menace" pour leur sécurité, citant l'hypothèse d'une nouvelle arme nucléaire, John Kirby a fait état du développement d'une "arme antisatellite" en Russie.

Une arme nucléaire ? L'information n'a pas été confirmée

Si des médias américains assuraient mercredi que la Russie avait l'intention de placer une arme nucléaire dans l'espace contre des satellites, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche a tenu à répondre aux "nombreuses questions" à ce sujet. Se voyant "limité" dans les informations qu'il peut partager à ce sujet, le porte-parole a simplement "confirmé" que cette arme était "liée à une capacité antisatellite développée par la Russie".

Un élément décrit comme "inquiétant" par John Kirby, sans toutefois donner de raison de s'alarmer outre mesure. L'arme ne correspondant pas à une "capacité active qui a été déployée", selon les précisions de John Kirby, elle ne représenterait pas "une menace immédiate". "On ne parle pas là d'une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou provoquer des destructions sur la Terre", a-t-il encore ajouté.

Mais les États-Unis "suivent la situation de près" et continueront "à la prendre très au sérieux". Quant à savoir si cette arme spatiale a une dimension nucléaire ou non, le principal intéressé a refusé de répondre. Il a toutefois reconnu que "le développement par la Russie de cette capacité particulière est troublante". Pour rappel, le Traité sur l'espace de 1967, dont les États-Unis et la Russie sont parties, interdit le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace.