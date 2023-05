"Une bière" : retenu 455 jours en Iran, l'humanitaire belge Olivier Vandecasteele savoure sa liberté retrouvée

Il n'a rien "perdu de sa belgitude". À peine libéré par l'Iran ce vendredi, l'humanitaire belge Olivier Vandecasteele, a immédiatement renoué avec une tradition typiquement belge pour savourer sa liberté retrouvée. Lors d'une conférence de presse, l'un de ses proches ainsi que les avocats ont dévoilé quelques détails sur ses premières heures, après 455 jours de captivité.

"Il avait très soif à son arrivée, alors on a pris une bière. Il n'a pas perdu sa belgitude et il reprend goût à la vie", a témoigné Olivier Van Steirtegem, ami de l'humanitaire et devenu porte-parole de la famille. "Un long travail de reconstruction commence. Ce sera un deuxième combat et lui seul décidera quand il voudra partager cette expérience", a précisé Olivier Van Steirtegem.