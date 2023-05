Une cabane, des empreintes de pas et un biberon : le mystère autour de la disparition de quatre enfants en Colombie s'épaissit

Quelque temps plus tard, un chien renifleur fini par mener les enquêteurs sur une piste : ils découvrent non loin du lieu du drame un biberon et des fruits récemment mâchés. Puis des chaussures et des vêtements. Le 17 mai, les autorités découvrent un "abri de fortune fait de bâtons et de branches" ainsi que des ciseaux et un bout de bandeau pour les cheveux. Le lendemain, une empreinte de pas fraîche est découverte. Des hélicoptères de l'armée de l'Air sont alors envoyés pour survoler la zone, diffusant un message audio de la grand-mère des enfants dans la langue Uitoto leur disant qu'ils sont recherchés et leur demandant de rester où ils sont pour que les secours puissent les retrouver.