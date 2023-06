Une chaine de télévision allemande a-t-elle été piratée par Moscou pour diffuser un discours de Poutine ?

Cette "interférence" a bien eu lieu sur l’antenne allemande, mais elle n’est pas due à un piratage orchestrée depuis Moscou. Mardi 27 juin, l’émission "Phoenix vor ort", consacrée à l’actualité politique nationale et internationale, diffusait en direct une conférence de presse conjointe entre la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et son homologue sud-africaine, Naledi Pandor.

Dans l’extrait, partagé aussi bien sur le site que sur le compte YouTube de la chaine, on peut observer qu’à la 26ᵉ minute et 10ᵉ seconde, un son aigu interrompt la conférence de presse et fait basculer la diffusion en plateau où est présent le présentateur Stephan Kulle, qui semble alors introduire un discours du président russe déjà en cours. Le son ne correspond pas à l’image à cet instant puisque l’on entend déjà Vladimir Poutine parler. La confusion ne dure que quelques secondes et la transmission complète de l’allocution se fait rapidement. Une prise de parole destinée aux troupes russes qui ont résisté à la tentative de rébellion de Wagner et très médiatisée.