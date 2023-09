Une épidémie d'Ebola au festival Burning Man aux États-Unis ? L'itinéraire d'une folle rumeur

Sans tarder, une théorie du complot a émergé : la fermeture du site n'aurait pas été décidée en raison des conditions météorologiques, mais à cause des risques de diffusion du virus. Dans le même temps, le fait qu'un décès ait été rapporté lors de cette édition 2023 est vu comme une preuve, alors même que les cause de la mort de ce participant n'ont pas été communiquées par les autorités. Tout juste sait-on pour l'heure que les intempéries ne sont pas en cause.

Sollicités par les médias américains, les organisateurs du festival ont démenti formellement toute épidémie d'Ebola sur place. "Je peux confirmer que l'entrée de l'événement a été fermée pour l'année en raison de pluies inhabituelles qui ont provoqué des conditions boueuses où il y a eu un arrêt complet des véhicules, et non en raison d'une épidémie d'Ebola", ont-ils indiqué. Un médecin a expliqué en marge de ces événements que les festivaliers n'avaient pas à redouter le virus Ebola. En revanche, il a mis en garde contre les risques d'hypothermie, de maux d'estomac et de maladies d'origine alimentaire si les conditions météo très dégradées venaient à perdurer.