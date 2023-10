"Une épidémie généralisée" : comment les médias étrangers évoquent les punaises de lit en France

CNN n'est pas le seul média anglo-saxon à relayer les inquiétudes des Français. Au Royaume-Uni, The Spectator, titre conservateur, se moque ouvertement de l'état de la capitale française : "Il y aurait 6 millions de rats à Paris. J’en ai rencontré un la semaine dernière alors que je récupérais des vêtements d’hiver dans un sac de ma cave. […] Après avoir visionné un film, les parasites cosmopolites empruntent désormais le métro et le train aérien de Paris, visitant les sites touristiques de la ville tout en grignotant les passagers. […] Paris se vante depuis longtemps que les Jeux de 2024 mettront en valeur 'l’inclusion et la diversité' de la ville. Qui aurait cru que cela s’étendrait aux rats et aux insectes ?"

Plus rigoureux, le Guardian s'interroge : "Que fait la France de mal ? Il n’y a pas que la France, pour être honnête. New York a connu sa propre épidémie en 2010 et le Royaume-Uni vient de connaître une augmentation de 65% d’une année sur l’autre des infestations de punaises de lit".