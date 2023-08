Une Espagnole dit avoir retrouvé la vue en marge des JMJ à Lisbonne

Elle "ne pouvait plus utiliser son téléphone portable" et ne se servait plus que la fonction audio. Une Espagnole de 16 ans dit avoir subitement retrouvé la vue pendant une prière à Fatima en marge des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Lisbonne, samedi 5 août. Jimena était malvoyante depuis plus de deux ans en raison d'un problème de spasmes oculaires pour lesquels il n'existait aucun traitement. Après avoir prié dans l'espoir d'être guérie, elle aurait ouvert les yeux et aurait été capable de voir parfaitement.