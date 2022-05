Une lettre prétendument jetée à la mer par une passagère du Titanic, canular ou trésor historique ?

Des mots d'une jeune passagère du Titanic retrouvés plus d'un siècle après sur une plage canadienne ? En 2017, une famille du Nouveau-Brunswick, au nord-est du Canada, recueillait dans une bouteille à la mer un document attribué à Mathilde Lefebvre, Française de 13 ans, daté du 13 avril 1912, veille du naufrage du Titanic au cours duquel elle périt. Dans ce document, écrit "au milieu de l'Atlantique", elle indique qu'elle doit "arriver à New York dans quelques jours". "Si quelqu'un trouve (la lettre), prévenez la famille Lefebvre à Liévin."

Dans l'histoire tragique du Titanic, l'anecdote pourrait être belle, mais serait surtout fausse. D'après la psychomotricienne Coraline Hausenblas, ce document n'a rien d'original. "L'auteur de la lettre tente de maintenir une écriture en cursive et de faire des liaisons entre les lettres d'un mot, mais il ne parvient à écrire que deux mots sur 31 en lettres cursives attachées", explique cette experte de l'écriture dans des propos relayés par la presse canadienne.

Or, il y a plus d'un siècle, les élèves apprenaient exclusivement l'écriture cursive, lorsqu'il n'existe aucun espace entre les lettres d'un mot, quand le document prétendument attribué à une victime du Titanic "manque de stabilité", poursuit l'experte. "Cela prouve que l'écriture naturelle de l'auteur ne se fait plus en cursive attachée depuis longtemps. Très rapidement, l'auteur relâche ce contrôle pour reprendre sa tendance naturelle d'écriture. Après analyse du document, nous pouvons poser l'hypothèse d'une volonté de l'auteur de dissimuler son geste graphique naturel pour le rendre plus conforme à l'idée qu'il se fait d'une écriture typique de 1912."